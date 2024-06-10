Компанію Amazon звинуватили у продажу технології розпізнавання облич росіянам

Amazon заперечує звинувачення і заявляє, що докази і платіжні записи свідчать про те, що компанія не продавала послуги Rekognition VisionLabs.

Компанію Amazon звинуватили в продажу рф технології розпізнавання облич. Про це повідомляє The Financial Times.

Колишній співробітник Amazon Чарльз Форрест стверджує, що в листопаді 2022 року Amazon уклав угоду з російською фірмою VisionLabs, яка базується в Нідерландах, для надання доступу до технології Rekognition, попри мораторій на використання цієї технології поліцією.

Форрест стверджує, що його звільнили після того, як він звинуватив компанію у порушенні цих питань.

Компанія заперечує звинувачення і заявляє, що докази і платіжні записи свідчать про те, що компанія не продавала послуги Rekognition VisionLabs. Вона також зазначає, що Форрест був звільнений через грубе порушення контракту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.