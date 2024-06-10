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Компанію Amazon звинуватили у продажу технології розпізнавання облич росіянам

14:02, 10 червня 2024
Amazon заперечує звинувачення і заявляє, що докази і платіжні записи свідчать про те, що компанія не продавала послуги Rekognition VisionLabs.
Компанію Amazon звинуватили у продажу технології розпізнавання облич росіянам
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Компанію Amazon звинуватили в продажу рф технології розпізнавання облич. Про це повідомляє The Financial Times.

Колишній співробітник Amazon Чарльз Форрест стверджує, що в листопаді 2022 року Amazon уклав угоду з російською фірмою VisionLabs, яка базується в Нідерландах, для надання доступу до технології Rekognition, попри мораторій на використання цієї технології поліцією.

Форрест стверджує, що його звільнили після того, як він звинуватив компанію у порушенні цих питань.

Компанія заперечує звинувачення і заявляє, що докази і платіжні записи свідчать про те, що компанія не продавала послуги Rekognition VisionLabs. Вона також зазначає, що Форрест був звільнений через грубе порушення контракту.

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