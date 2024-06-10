Мустафа Найєм заявив, що звільняється з посади голови Агентства відновлення

Голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм полишає посаду.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що звільняється з посади

Нагадаємо, 11 квітня, як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада викликала на засідання на той час віце-прем’єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова і Мустафу Найєма щодо захисту критичної інфраструктури. Однак на засідання вони не прийшли, бо були у відрядженні.

Перед цим внаслідок масованої ракетної атаки росіяни у ніч на 11 квітня, як повідомив тоді голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота, повністю знищили Трипільську ТЕС. До цього, як повідомляла «Економічна правда», Найєм звітував, що фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої ракетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання.

В свою чергу, серед причин свого звільнення Найєм назвав скасування бюджету на проекти з відновлення та утримання доріг, довге погодження документів на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення, і те, що має місце невчасна оплата роботи підрядників.

Також, за словами Найєма, «Агентству суттєво обрізали заробітну плату - левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати». «Внаслідок цього з початку року ми вже втратили 25% нашого колективу, про що я неодноразово писав листи Прем’єр-міністру України, СБУ, НАЗК та Міністерству фінансів, і про що неодноразово говорилося послами G7 на зустрічах з головою Уряду»

Також він заявив, що після звільненням міністра Олександра Кубракова стало неможливо реалізовувати деякі проекти, а також, що йому скасували участь у Конференції з відновлення України у Берліні.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов.

Так, українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США. Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, призначена Президентом США Джо Байденом, 28 травня назвала пріоритети США щодо фінансової підтримки України на зустрічі Ради з міжнародних відносин. Зробила вона це напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня.

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