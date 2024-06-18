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Стало відомо, скільки військовозобов’язаних оновили облікові дані в ЦНАПах

17:29, 18 червня 2024
За місяць роботи сервісу Київ залишається лідером серед міст, де українці подали найбільше заяв про уточнення даних у центрах надання адмінпослуг.
Стало відомо, скільки військовозобов’язаних оновили облікові дані в ЦНАПах
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що за місяць понад 300 тисяч військовозобовʼязаних українців оновили облікові дані в ЦНАПах.

Так, за місяць роботи сервісу Київ залишається лідером серед міст, де українці подали найбільше заяв про уточнення даних у центрах надання адмінпослуг.

Українці найактивніше оновлюють облікові дані в ЦНАПах таких областей:

- Львівська

- Дніпропетровська

- Одеська

- Київська

- Харківська

Оновлення військово-облікових даних у ЦНАПі у середньому триває 8 хвилин.

 Знайти найближчий ЦНАП можна на мапі.

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