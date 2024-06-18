Джо Байден хочет отменить требование депортации для части иммигрантов без документов, состоящих в браке с гражданами США

Около 500 000 человек без разрешения на легальное проживание в США женаты на американских гражданах, а также около 50 000 приемных незадокументированных детей американских граждан смогут воспользоваться новой программой.

Во вторник, 18 июня, президент США Джо Байден планирует объявить о введении новых мер правовой защиты для лиц, проживающих в США, не имея на то соответствующих разрешительных документов, но состоящих в браке с американскими гражданами. Об этом сообщили двое неназванных чиновников администрации американского лидера, знакомых с деталями запланированного объявления, передает «Голос Америки».

Отмечается, что супруги американских граждан будут защищены от риска депортироваться из страны, а также смогут получить разрешение на работу и путь к получению гражданства США в будущем.

По подсчетам должностных лиц администрации, около 500 000 человек без разрешения на легальное проживание в США женаты на американских гражданах, а также около 50 000 приемных незадокументированных детей американских граждан смогут воспользоваться новой программой.

В издании добавляют, что одним из условий для подачи заявки станет проживание иммигранта в США в течение минимум 10 лет по состоянию на 17 июня 2024 года, а также соответствие другим стандартным требованиям, как проверки на отсутствие криминального прошлого и т.д.

По подсчетам Института миграционной политики, всего около 1,1-1,3 миллиона иммигрантов без документов замужем за гражданами США, добавляет The Washington Post.

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