Ученые создали «умную таблетку» на основе искусственного интеллекта, которая в реальном времени отслеживает состояние кишечника

Искусственный интеллект анализирует сигналы, получаемые таблеткой, и точно указывает расположение устройства в кишечнике с погрешностью менее нескольких миллиметров.

Ученые из Университета Южной Калифорнии создали «умную таблетку» на основе искусственного интеллекта, которая поможет отслеживать состояние кишечника в реальном времени. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science, сообщает NeuroScience news.

Это не первая разработка «умной пилюли», но ранее ученые не могли отслеживать ее точное местонахождение в организме.

Когда пищеварение переваривается, в кишечнике благодаря специфическим бактериям образуются газы. По их количеству врачи могут оценить состояние органа. Обычно для этого используются прямые методы (сбор газов) или косвенные методы (тестирование дыхания и анализ кала).

Чтобы упростить диагностику и мониторинг состояния пациентов, ученые создали систему, которая состоит из датчика и катушки, которая создает магнитное поле и взаимодействует с датчиками в таблетке.

ИИ анализирует сигналы, получаемые таблеткой, и точно указывает расположение устройства в кишечнике с погрешностью менее нескольких миллиметров.

Также система отслеживает трехмерные концентрации аммиака в режиме реального времени – в пилюлю вмонтированы специальные газочувствительные мембраны. Эта опция необходима для пациентов с язвой или раком желудка.

Ученые отмечают, что технология может иметь и другое применение, например обнаружение воспаления в кишечнике, вызванного болезнью Крона, и доставки лекарств именно в эти регионы.

Исследователи проверили производительность системы в разных средах, имитирующих желудочно-кишечный тракт. Однако они все равно планируют усовершенствовать прибор, прежде чем испытывать его на людях.

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