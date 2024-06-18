1000 доларів за захист роботи та отримання диплому бакалавра: підозрюється викладач вишу в Тернополі

Завідувач однієї з кафедр вимагав у студента 1000 доларів за сприяння в успішному проходженні процедури підготовки та захисту дипломної роботи та отримання диплому бакалавра.

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Повідомлено про підозру викладачу вишу в Тернополі, який вимагав 1000 доларів за захист кваліфікаційної роботи та отримання диплому бакалавра. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, завідувач однієї з кафедр вищого навчального закладу у м. Тернополі вимагав у студента четвертого курсу 1000 доларів за сприяння в успішному проходженні процедури підготовки та захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи та отримання диплому бакалавра. Студент звернувся із заявою до правоохоронців.

Згодом викладач зменшив суму неправомірної вигоди до 400 доларів та отримав її двома частинами в гривневому еквіваленті. Під час одержання ним частини суми - 8 000 гривень, він був затриманий поліцією в порядку ст. 208 КПК України.

«За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури завідувачу кафедри тернопільського вишу повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням (ч. З ст. 368 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із внесенням понад 240 тисяч гривень застави.

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