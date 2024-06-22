У Харкові судитимуть медсестру, яка отримала 200 000 грн за оформлення фіктивної інвалідності

Медсестра підшукувала людей та «допомогала» їм в оформленні фейкової інвалідності.

У Харкові правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, медсестра однієї з установ у Полтавській області підшукувала людей та «допомогала» їм в оформленні фейкової інвалідності.

Фігурантка вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження і стаціонарного лікування без їх фактичного проходження та перебування. В подальшому це б дозволило оформити інвалідність, отримувати гроші та інші «привілеї».

За таку «послугу» медсестра ставила суму 200 тис. гривень.

Обвинувачена обирала з «клієнтами» тактику систематичних дзвінків та повідомлень, поєднану з вимаганням грошей.

За «схемою» люди спочатку передавали «аванс» у розмірі 15 тисяч гривень.

На початку квітня 2024 року правоохоронці затримали медсестру під час отримання другої частини суми у розмірі 185 тисяч гривень у Харкові від «клієнтки», якій обвинувачена «допомогала» в оформленні інвалідності 2-ої групи.

Наразі правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності лікарки та суму коштів, яку вона встигла отримати від реалізації своєї «схеми».

Крім того, перевіряється питання щодо сприяння медсестрою оформлення «інвалідності» чоловікам призовного віку.

Встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження. Слідство триває.

Зловмисниці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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