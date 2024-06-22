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В Харькове будут судить медсестру, получившую 200 000 грн за оформление фиктивной инвалидности

09:24, 22 июня 2024
Медсестра подыскивала людей и «помогала» им в оформлении фейковой инвалидности.
В Харькове будут судить медсестру, получившую 200 000 грн за оформление фиктивной инвалидности
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В Харькове правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летней женщины по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, совмещенного с требованием такой выгоды.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, медсестра одного из учреждений в Полтавской области подыскивала людей и помогала им в оформлении фейковой инвалидности.

Фигурантка решала вопрос о беспрепятственном согласовании документов по медицинскому обследованию и стационарному лечению без их фактического прохождения и пребывания. В дальнейшем это позволило бы оформить инвалидность, получать деньги и другие «привилегии».

За такую ​​услугу медсестра ставила сумму 200 тыс. гривен.

Обвиняемая выбирала с «клиентами» тактику систематических звонков и сообщений, соединенную с требованием денег.

По «схеме» люди поначалу передавали «аванс» в размере 15 тысяч гривен.

В начале апреля 2024 правоохранители задержали медсестру во время получения второй части суммы в размере 185 тысяч гривен в Харькове от «клиентки», которой обвиняемая «помогала» в оформлении инвалидности 2-й группы.

Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности врача и сумму средств, которую она успела получить от реализации своей «схемы».

Кроме того, проверяется вопрос о содействии медсестрой оформлению «инвалидности» мужчинам призывного возраста.

Устанавливаются другие фигуранты указанного уголовного производства. Следствие продолжается.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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