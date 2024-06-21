С 13:00 объем ограничений электроэнергии будет больше – Укрэнерго

21 июня меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

Источник фото: Sven Brandsma / Unsplash

В Укрэнерго сообщили, что в пятницу, 21 июня, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток. С 13:00 объем ограничений будет больше.

Как отметили в Укрэнерго, информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно просмотреть на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

Ранее в ДТЭК объяснили, что экстренные или стабилизационные отключения света происходят, как только появляется дефицит электроэнергии. Однако граждане могут уменьшить их количество и продолжительность.

Самый первый шаг к этому – энергоэффективное потребление на протяжении всех суток. Наиболее энергозатратные приборы – перечень здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.