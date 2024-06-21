Возле границ Украины и Польши: в Беларуси начали внезапную проверку готовности армии

Для проведения проверки будут привлекаться полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях.

В пятницу, 21 июня, Беларусь начала внезапную проверку воинских частей для выполнения задач по назначению. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

В проверке примут участие воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

Проверку будут проводить на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях.

"На первом этапе проверки будут отработаны вопросы оперативного занятия определенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство", - сообщили в Минобороны Беларуси.

В дальнейшем воинские части и подразделения будут выполнять учебно-боевые задания.

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