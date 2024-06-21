Біля кордонів України та Польщі: у Білорусі почали раптову перевірку готовності армії

Для проведення перевірки будуть залучати полігони та ділянки місцевості у Брестській та Гомельській областях.

У п’ятницю, 21 червня, Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин для виконання завдань за призначенням. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

У перевірці братимуть участь військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

Перевірку проводитимуть на полігонах та на ділянках місцевості у Брестській та Гомельській областях.

"На першому етапі перевірки будуть відпрацьовані питання оперативного заняття визначених районів, їх інженерної підготовки, організації охорони та оборони, а також заступлення на бойове чергування", - повідомили у Міноборони Білорусі.

Надалі військові частини та підрозділи виконуватимуть навчально-бойові завдання.

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