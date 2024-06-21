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В Україну намагалися незаконно провезти понад 21 тонну скла з Ірану

12:19, 21 червня 2024
Митники зупинили незаконне ввезення іранського скла на пункті пропуску Орлівка.
В Україну намагалися незаконно провезти понад 21 тонну скла з Ірану
Джерело фото: UkraineCustoms
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Митники зупинили спробу незаконного ввезення понад 21 тонну іранського неармованого скла через пункт пропуску Орлівка. Про це повідомила Державна митна служба України.

За даними митників, вантажівка з неармованим склом для виготовлення віконних конструкцій прибула на поромі у вказаний пункт пропуску. В документах на митне оформлення зазначалося, що товар вироблений та відправлений з Туреччини. Однак під час митного огляду було виявлено додатковий пакет товаросупровідних документів, які свідчили про іранське походження скла.

Митники виявили відповідне маркування на товарі, що підтверджувало його іранське походження. Згідно з результатами аналізу документів, скло було завантажено та відправлено з Ірану.

У зв’язку з наданням до митниці документів із завідомо неправдивими відомостями, було складено протокол про порушення митних правил згідно з частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Понад 21 тонну неармованого скла тимчасово вилучено до завершення розгляду справи.

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