Хто видає довідку про медогляд школярам – що варто знати батькам

У НСЗУ нагадали важливу інформацію про медогляд, яку варто знати всім батькам.

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У 2023 році Міністерство охорони здоров’я затвердило єдиний Порядок проведення медичного огляду дітей та інших осіб для зарахування їх до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Як пояснюють у Нацслужбі здоров'я України, медичні огляди проводяться у закладах охорони здоров’я за місцем медичного обслуговування пацієнтів – тобто у сімейних лікарів чи педіатрів.

Перед проходженням медичного огляду пацієнт, батьки або інші законні представники пацієнта надають інформовану згоду на проведення медичного огляду.

Усі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря.

На основі проведених обстежень сімейний лікар формує узагальнений висновок про стан здоров’я та надає відповідні рекомендації.

У НСЗУ зазначають, що результати проведеного медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти є чинними впродовж року з дати його проходження.

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