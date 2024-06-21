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Столичний підприємець привласнив 6,8 млн гривень при постачанні ноутбуків для військових

13:21, 21 червня 2024
6,8 млн гривень були включені до договору, ніби це витрати за ліцензійні ключі до операційних систем.
Столичний підприємець привласнив 6,8 млн гривень при постачанні ноутбуків для військових
Джерело фото: UA.KyivPolice
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Поліція Києва викрила підприємця, який заволодів понад 6,8 мільйонів гривень державних коштів при постачанні ноутбуків для військових за завищеною ціною. Про це повідомила поліція Києва.

Одна зі столичних військових частин уклала договір з компанією на закупівлю 1300 ноутбуків. Директор компанії завищив ціну на гаджети, виправдовуючи це встановленням операційної системи, яка фактично не була інстальована.

В ході досудового розслідування було встановлено, що угода на закупівлю ноутбуків була укладена на суму понад 38 мільйонів гривень, з яких 6,8 мільйонів гривень були незаконно включені до договору як витрати на фіктивні ліцензійні ключі до операційних систем.

35-річний зловмисник отримав зазначені кошти на свій рахунок, після чого перевів їх у іноземну валюту та вивів за кордон.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за частиною 5 статті 191 ККУ – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також за частиною 1 статті 209 ККУ – розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом, та здійснення фінансових операцій з таким майном. Максимальне покарання передбачає до 12 років позбавлення волі.

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