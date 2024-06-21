Двох китів-білух через обстріли евакуювали з харківського дельфінарію до Іспанії

Харківські білухи Пломбір та Міранда знайшли новий дім у Валенсії.

Джерело фото: BILD

Через посилення російських обстрілів із харківського дельфінарію «Немо» двох китів-білух евакуювали до океанаріума у Валенсії, Іспанія. Про це повідомляє New York Times.

Два кити — 14-річний Пломбір та 15-річна Міранда — мешкали у Харківському міському дельфінарії «Немо». Через інтенсивні обстріли, що нещодавно посилилися, було прийнято рішення про їхню евакуацію. Зокрема, один зі снарядів впав поряд із дельфінарієм, як зазначає Bild.

Руйнування енергетичної інфраструктури у Харкові ускладнювало підтримання потрібної температури води у акваріумі, оскільки дельфінарій змушений був використовувати генератор. Крім того, через нестачу свіжої риби раціон китів був скорочений удвічі, і доглядачі навіть розглядали можливість годування їх рибою, викинутою з ресторанів та ринків.

У зв’язку з цими проблемами, дельфінарій прийняв рішення перемістити Пломбіра та Міранду до Валенсії. Кити подолали понад 3 тисячі кілометрів за 36 годин. До їхньої евакуації долучилися фахівці з Океанографічного парку Валенсії, океанаріума Джорджії в Атланті та парку SeaWorld в Орландо.

Після виснажливої подорожі пара благополучно прибула до океанаріума у Валенсії, де за їхнім станом уважно стежать спеціалісти. Після адаптаційного періоду вони приєднаються до місцевих китів — Юльки та Кіла.

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