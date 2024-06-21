У Києві до 10 серпня обмежать рух транспорту на Північному мосту

Там проводитимуть ремонтні роботи.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

За інформацією «Київавтодору», з 21 червня із 12:00 по 10 серпня на Північному мосту в Києві через річку Дніпро буде частково обмежений рух транспорту.

Як зазначають у КМДА, обмеження руху транспорту у зв’язку з поточним ремонтом будуть діяти у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Як писала «Судово-юридична газета», у столиці фрагменти пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу впали на трамвайну лінію.

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