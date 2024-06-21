В Киеве до 10 августа ограничат движение транспорта на Северном мосту

Там будут проводить ремонтные работы.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

По информации «Киевавтодора», с 21 июня с 12:00 по 10 августа на Северном мосту в Киеве через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта.

Как отмечают в КГГА, ограничения движения транспорта в связи с текущим ремонтом будут действовать в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице фрагменты пешеходной части Воздухофлотского путепровода упали на трамвайную линию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.