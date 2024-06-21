Instagram запускает частные трансляции

Пользователи Instagram смогут проводить прямые трансляции, доступные только для близких друзей.

Источник фото: Business Insider

Instagram предоставил своим пользователям возможность вести прямые трансляции для выбранной группы людей, а не для всех подписчиков. Об этом сообщает The Verge.

Отныне пользователи могут проводить трансляции только для списка «Близких друзей». К прямому эфиру могут присоединиться до трех других аккаунтов и вести трансляцию вместе с организатором. Новая функция уже начала разворачиваться по всему миру.

Ранее любой мог присоединиться к трансляции, если ее вели на публичном аккаунте, а на закрытом аккаунте трансляцию могли смотреть все подписчики. Прямые эфиры остаются популярной функцией для блогеров и знаменитостей, которые общаются со своими поклонниками.

Instagram отмечает, что новую функцию можно использовать для обмена мнениями, показа мемов, совместного выполнения домашних заданий или просто для общения.

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