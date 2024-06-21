Нелегальный бизнес подростков: на Тисе с лодками несовершеннолетние ждали «клиентов» для пересечения границы

Пограничники на Закарпатье остановили автомобиль с нелегальными мигрантами, каждый из которых заплатил от 8 до 11 тысяч долларов.

Источник фото: DPSUkraine

На Закарпатье пограничники остановили автомобиль, в котором, кроме водителя, находилось восемь пассажиров. Выяснилось, что мужчины воспользовались услугами переправщиков и заплатили по 8-11 тысяч долларов каждый, рассчитывая попасть в Венгрию. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Однако это не вся история: на берегу реки Тиса мигрантов ждали трое подростков с резиновой лодкой. Несовершеннолетние признались, что их задачей было передать плавсредство «клиентам» и показать место для пересечения границы.

Задержанные мужчины привлечены к административной ответственности, а дела переданы в суд. Правоохранители сейчас изучают детали схемы и устанавливают круг лиц, причастных к этому правонарушению.

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