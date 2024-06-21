США разрешили Украине бить их оружием по всей линии границы с рф

Разрешение бить по целям рф касается не только Харьковской области, а всей границы.

Источник фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Соединенные Штаты Америки заявили, что Украина может использовать американское оружие для ударов по российским силам, которые обстреливают украинские войска из любой точки границы с рф, а не только вблизи Харьковской области. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Reuters.

В прошлом месяце президент США Джо Байден разрешил Украине применять предоставленное оружие по военным целям в России. Однако сначала это решение касалось только целей, расположенных вблизи границы с восточной Харьковской областью Украины.

Во время брифинга генерал-майор ВВС Патрик Райдер отметил, что Украина уже использовала американское оружие против российских войск не только вблизи Харькова, но и в других местах вдоль границы.

«Способность иметь возможность вести ответный огонь при обстреле - это то, на чем сосредоточена эта политика... Поскольку мы видим, как российские войска ведут огонь через границу, способность Украины вести ответный огонь по этим наземным войскам, используя боеприпасы, предоставленные США, является самообороной», - сказал Райдер.

Он добавил, что такие действия являются самозащитой.

Эти заявления Райдера повторяют комментарии советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который также отметил логику таких действий.

«Это не о географии. Это о здравом смысле», - сказал Салливан в интервью PBS. Он подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по российским силам, которые атакуют или планируют атаки с территории россии. Салливан также отметил, что Украина может использовать системы противовоздушной обороны для обстрела российских самолетов, которые планируют атаки на украинскую территорию.

Линия фронта в Украине остается почти неизменной с конца 2022 года, несмотря на многочисленные потери с обеих сторон в самой кровавой битве в Европе со времен Второй мировой войны.

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