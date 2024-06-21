Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

США разрешили Украине бить их оружием по всей линии границы с рф

09:19, 21 июня 2024
Разрешение бить по целям рф касается не только Харьковской области, а всей границы.
США разрешили Украине бить их оружием по всей линии границы с рф
Источник фото: Командование Воздушных Сил ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки заявили, что Украина может использовать американское оружие для ударов по российским силам, которые обстреливают украинские войска из любой точки границы с рф, а не только вблизи Харьковской области. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Reuters.

В прошлом месяце президент США Джо Байден разрешил Украине применять предоставленное оружие по военным целям в России. Однако сначала это решение касалось только целей, расположенных вблизи границы с восточной Харьковской областью Украины.

Во время брифинга генерал-майор ВВС Патрик Райдер отметил, что Украина уже использовала американское оружие против российских войск не только вблизи Харькова, но и в других местах вдоль границы.

«Способность иметь возможность вести ответный огонь при обстреле - это то, на чем сосредоточена эта политика... Поскольку мы видим, как российские войска ведут огонь через границу, способность Украины вести ответный огонь по этим наземным войскам, используя боеприпасы, предоставленные США, является самообороной», - сказал Райдер.

Он добавил, что такие действия являются самозащитой.

Эти заявления Райдера повторяют комментарии советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который также отметил логику таких действий.

«Это не о географии. Это о здравом смысле», - сказал Салливан в интервью PBS. Он подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по российским силам, которые атакуют или планируют атаки с территории россии. Салливан также отметил, что Украина может использовать системы противовоздушной обороны для обстрела российских самолетов, которые планируют атаки на украинскую территорию.

Линия фронта в Украине остается почти неизменной с конца 2022 года, несмотря на многочисленные потери с обеих сторон в самой кровавой битве в Европе со времен Второй мировой войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил, при каких условиях гражданские жены погибших военнослужащих имеют право на одноразовое денежное пособие

Правительство обнародовало новый порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели или инвалидности или военнослужащих.

Кабмин обязал лиц, осуществляющих уход за больной женой, ребенком и собственными родителями, подтверждать то, чего нет в законе о мобилизации

Хотя законодатель в законе о мобилизации разделил лиц, осуществляющих уход, на несколько категорий, определив каждой условия для получения отсрочки, правительство решило объединить всех «под одну гребенку» и заставить документально доказывать смотрителей за больной женой или ребенком то, чего нет в законе.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады решил прийти в НАБУ и провести там выездное заседание

Комитет Верховной Рады, возглавляемый Анастасией Радиной, решил провести заседание с участием руководства НАБУ на выезде в помещении НАБУ, поскольку директор НАБУ Семен Кривонос не пришел на комитет.

Члены ВККС не смогли избрать председателя Комиссии – будут новые выборы

По итогам двух туров Руслан Сидорович и Андрей Пасечник не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Члены ВККС с первой попытки не смогли избрать председателя Комиссии: что известно

Руслан Сидорович и Андрей Пасечник пока не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова