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США дозволили Україні бити їхньою зброєю по всій лінії кордону з рф

09:19, 21 червня 2024
Дозвіл бити по цілях рф стосується не лише Харківської області, а всього кордону.
США дозволили Україні бити їхньою зброєю по всій лінії кордону з рф
Джерело фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
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Сполучені Штати Америки заявили, що Україна може використовувати американську зброю для ударів по російських силах, які обстрілюють українські війська з будь-якої точки кордону з рф, а не лише поблизу Харківської області. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, передає Reuters.

Минулого місяця президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати надану зброю по військових цілях у росії. Однак спочатку це рішення стосувалося лише цілей, розташованих поблизу кордону зі східною Харківською областю України.

Під час брифінгу генерал-майор ВПС Патрік Райдер наголосив, що Україна вже використовувала американську зброю проти російських військ не лише поблизу Харкова, але й в інших місцях уздовж кордону.

«Здатність мати можливість вести вогонь у відповідь при обстрілі – це те, на чому зосереджена ця політика... Оскільки ми бачимо, як російські війська ведуть вогонь через кордон, здатність України вести вогонь у відповідь по цих наземних військах, використовуючи боєприпаси, надані США, є самообороною», – сказав Райдер.

Він додав, що такі дії є самозахистом.

Ці заяви Райдера повторюють коментарі радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, який також наголосив на логіці таких дій.

«Це не про географію. Це про здоровий глузд», – сказав Салліван в інтерв'ю PBS. Він підкреслив, що Україна має право завдавати удари по російським силам, які атакують або планують атаки з території росії. Салліван також зазначив, що Україна може використовувати системи протиповітряної оборони для обстрілу російських літаків, які планують атаки на українську територію.

Лінія фронту в Україні залишається майже незмінною з кінця 2022 року, незважаючи на численні втрати з обох сторін у найкривавішій битві в Європі з часів Другої світової війни.

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