Україна – Словаччина: де дивитися матч Євро-2024

Для національної команди України матч проти Словаччини стане вирішальним.

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Національна команда України зіграє зі збірною Словаччини у другому турі групового етапу чемпіонату Європи 2024 року. Матч відбудеться у п'ятницю, 21 червня, о 16:00 за київським часом на стадіоні Меркур Шпіль Арена в Дюссельдорфі.

Телетрансляція буде доступна на платформі MEGOGO та регіональних каналах Суспільного.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала турнір, Її поєдинок проти Румунії закінчився розгромною поразкою 0:3.

У той же час, Словаччина стала сенсацією першого туру, перемігши одного з фаворитів групи E — Бельгію — з рахунком 1:0 завдяки голу Івана Шранца.

Матч проти Словаччини стане вирішальним для української команди у боротьбі за вихід з групи, і вболівальники сподіваються на успішний результат.

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