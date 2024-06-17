Євро-2024: Україна програла Румунії з рахунком 3:0

Збірна України стартувала у фінальному турнірі Євро-2024 матчем з національною командою Румунії.

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У понеділок, 17 червня, відбувся перший матч збірної України на чемпіонаті Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва була національна команда Румунії. Гра першого туру групи E відбулася на «Альянц Арені» в Мюнхені.

У матчі 1-го туру чемпіонату Європи між Румунією та Україною гол на 29-й хвилині забив гравець румунської збірної Ніколає Станчу (1:0). Помилку допустив воротар Андрій Лунін.

На 52 хвилині румуни забили другий гол. Під час контратаки м'яч отримав півзахисник Разван Марін, який пробив з дальньої відстані.

Третій м'яч Україна пропускає на 57 хвилині. Дрегуш замкнув простріл Манна після розіграшу кутового — 0:3.

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