Евро-2024: Украина проиграла Румынии со счетом 3:0

Сборная Украины стартовала в финальном турнире Евро-2024 матчем с национальной командой Румынии.

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В понедельник, 17 июня, состоялся первый матч сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва была национальная команда Румынии. Игра первого тура группы E состоялась на "Альянц Арене" в Мюнхене.

В матче 1-го тура чемпионата Европы между Румынией и Украиной гол на 29-й минуте забил игрок румынской сборной Николае Станчу (1:0). Ошибку допустил вратарь Андрей Лунин.

На 52 минуте румыны забили второй гол. Во время контратаки мяч получил полузащитник Разван Марин, который пробил с дальней дистанции.

Третий мяч Украина пропускает на 57 минуте. Дрегуш замкнул прострел Манна после розыгрыша углового - 0:3.

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