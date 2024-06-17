С 17 июля на телевидении усилятся требования относительно украинского языка

Через месяц вступят в силу отдельные положения статьи 40 Закона «О медиа», которые увеличат присутствие государственного языка на телевидении.

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Через месяц вступят в силу отдельные положения статьи 40 Закона Украины «О медиа», которые увеличат присутствие украинского языка на телевидении. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка.

«С 17 июля 2024 года усиливаются требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ: использование негосударственного в эфирах будет допускаться только в употребленных участниками программ постоянных выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, что транслируется в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы, если общая продолжительность таких реплик не превышает 10% продолжительности программы.

Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и тому подобное на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинский», - сообщили там.

По словам Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-российского двуязычия, который, по определению Конституционного Суда Украины, не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и является нарушением права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

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