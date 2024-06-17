З 17 липня на телебаченні посиляться вимоги щодо української мови

Через місяць наберуть чинності окремі положення статті 40 Закону «Про медіа», які збільшать присутність державної мови на телебаченні.

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Через місяць наберуть чинності окремі положення статті 40 Закону України «Про медіа», які збільшать присутність української мови на телебаченні. Про це повідомили у пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови.

«З 17 липня 2024 року посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм: використання недержавної в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми.

Усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською», - повідомили там.

За словами Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який, за визначенням Конституційного Суду України, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

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