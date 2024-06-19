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Євро-2024: відомі результати всіх матчів першого туру

11:15, 19 червня 2024
18 червня завершився перший тур Євро-2024.
Євро-2024: відомі результати всіх матчів першого туру
Фото: УЄФА
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У Німеччині відбулися всі матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Першу гру на Євро-2024 провела й збірна України. Її поєдинок проти Румунії закінчився розгромною поразкою 0:3.

Результати усіх матчів першого туру Євро-2024:

Група А

Німеччина — Шотландія 5:1

Угорщина — Швейцарія 1:3

Група В

Іспанія — Хорватія 3:0

Італія — Албанія 2:1

Група С

Словенія — Данія 1:1

Сербія — Англія 0:1

Група D

Польща — Нідерланди 1:2

Австрія — Франція 0:1

Група Е

Румунія — Україна 3:0

Бельгія — Словаччина 0:1

Група F

Туреччина — Грузія 3:1

Португалія — Чехія 2:1

Матчі 2-го туру Євро-2024 відбудуться 19-22 червня.

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