Євро-2024: відомі результати всіх матчів першого туру

18 червня завершився перший тур Євро-2024.

Фото: УЄФА

У Німеччині відбулися всі матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Першу гру на Євро-2024 провела й збірна України. Її поєдинок проти Румунії закінчився розгромною поразкою 0:3.

Результати усіх матчів першого туру Євро-2024:

Група А

Німеччина — Шотландія 5:1

Угорщина — Швейцарія 1:3

Група В

Іспанія — Хорватія 3:0

Італія — Албанія 2:1

Група С

Словенія — Данія 1:1

Сербія — Англія 0:1

Група D

Польща — Нідерланди 1:2

Австрія — Франція 0:1

Група Е

Румунія — Україна 3:0

Бельгія — Словаччина 0:1

Група F

Туреччина — Грузія 3:1

Португалія — Чехія 2:1

Матчі 2-го туру Євро-2024 відбудуться 19-22 червня.

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