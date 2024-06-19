Євро-2024: відомі результати всіх матчів першого туру

У Німеччині відбулися всі матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Першу гру на Євро-2024 провела й збірна України. Її поєдинок проти Румунії закінчився розгромною поразкою 0:3.
Результати усіх матчів першого туру Євро-2024:
Група А
Німеччина — Шотландія 5:1
Угорщина — Швейцарія 1:3
Група В
Іспанія — Хорватія 3:0
Італія — Албанія 2:1
Група С
Словенія — Данія 1:1
Сербія — Англія 0:1
Група D
Польща — Нідерланди 1:2
Австрія — Франція 0:1
Група Е
Румунія — Україна 3:0
Бельгія — Словаччина 0:1
Група F
Туреччина — Грузія 3:1
Португалія — Чехія 2:1
Матчі 2-го туру Євро-2024 відбудуться 19-22 червня.
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