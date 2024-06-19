Верховна Рада ухвалила низку законопроектів, які сприятимуть наповненню держбюджету й детінізації економіки

Зокрема, в цілому було схвалено законопроект №11084 про так званий «клуб білого бізнесу».

Верховна Рада ухвалила низку законопроектів, які сприятимуть наповненню державного бюджету й детінізації української економіки. Про це розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У цілому було схвалено законопроект №11084 про так званий «клуб білого бізнесу». Тепер держава за простими й прозорими зовнішніми ознаками буде бачити, який бізнес є справді добросовісний, надасть йому ряд преференцій. Ми будемо робити все можливе, щоб такого бізнесу в Україні ставало все більше й більше, щоб наша головна магістральна концепція щодо детінізації реалізувалася, а бізнес виходив із тіні», - зазначив парламентар.

Він прокоментував ухвалення у другому читанні законопроекту №10346, який регулює ринки підакцизних товарів.

«Цей документ робить норми щодо виготовлення тютюну, спирту, палива тощо більш жорсткими. Зокрема, передбачено встановлення цілодобового відеоспостереження, цілодобових постів на виробництві тютюну. Тобто проблеми з тіньовим ринком підакцизних товарів, які понад 30 років існували в Україні, зазначеним законопроектом будуть вирішені в повному обсязі», - наголосив політик.

За його словами, цей документ дасть можливість кожному споживачу отримувати легальний товар, із якого будуть сплачені податки.

«Ми всі зацікавлені в тому, щоб гроші йшли в бюджет, і, відповідно, на нашу армію. Зараз ми робимо так, щоб корупційні схеми, весь чорний бізнес, що працює на тіньових потоках, був знищений. Замість цього в нашій державі буде нормальна цивілізована економіка», - підкреслив народний депутат.

Він також розповів, що у першому читанні був ухвалений законопроект №11238 про Національну установу розвитку.

«Вона фінансуватиме проекти, пов’язані з релокованим бізнесом, ВПО, прифронтовими територіями, відновленням тощо. Це аналог створеного у Німеччині після Другої світової війни банку KfW, який і став одним з інструментів повоєнного відновлення країни. Нам дуже потрібен такий самий інструмент, і ми не будемо зволікати з ухваленням у цілому цього законопроекту», - зауважив Гетманцев.

Він уточнив, що йдеться про створення унікальної фінансової установи, яка б могла з пом’якшеними нормативами НБУ здійснювати ту ж діяльність, що й комерційний банк, але при цьому надавала ризикові кредити.

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