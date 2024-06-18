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Податкова перетвориться для певних підприємців з фіскального контролера на доброзичливого account manager – Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу»

15:20, 18 червня 2024
В Україні сформують «клуб білого бізнесу», що буде користуватися низкою переваг.
Податкова перетвориться для певних підприємців з фіскального контролера на доброзичливого account manager – Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу»
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Верховна Рада 18 червня прийняла в другому читанні та в цілому як закон законопроект №11084 про «клуб білого бізнесу». Йдеться про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Зазначимо, що раніше анонсована поправка, якою депутати планували рекомендувати Кабміну надати підприємствам із «клубу білого бізнесу» можливість бронювати до 25% працівників, не була підтримана в залі.

Як пояснив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев, цим законом передбачається:

  • запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану (що, власне і буде цим «клубом»);
  • до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);
  • платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
  • скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

З відкритим переліком даних платників, а також критеріями можна буде ознайомитися на сайті ДПС.

Як зазначають автори законопроекту, із початком повномасштабного вторгнення економіка та податкова система функціонують в умовах безпрецедентних викликів, що не могло не позначитись на сплаті платежів до бюджету за період 2022-2023 роки.

Водночас, у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 1 грудня 2023 року з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання щодо впровадження заходів, які підвищують ефективність, справедливість і простоту податкової системи, у тому числі через реалізацію власної багаторічної Національної стратегії доходів (пункт 21 Меморандуму).

Саме тому на виконання міжнародних зобов’язань Національною стратегією доходів до 2030 року, схваленою розпорядженням КМУ від 27 грудня 2023 року № 1218-р, наголошується, зокрема, на необхідності проведення виваженої фіскально-бюджетної політики.

Більш того, запровадження системи управління комплаєнс-ризиками (дотримання вимог податкового законодавства) включно зі зміцненням доброчесності та довіри до Державної податкової служби було визначено критично важливою сферою для реформування податкової служби (пункт 24 Меморандуму).

«Варто визнати, що наразі асиметричні фінансові відносини в парадигмі «cops and robbers» вичерпали себе, адже в умовах воєнного стану сумлінний бізнес, який продовжує працювати і сплачувати податки, потребує від держави партнерського підходу у нашій спільній боротьбі проти зовнішнього агресора», - підкреслюють автори.

За їх словами, нова концепція податкового адміністрування пронизана ідеєю про те, що «в особі податкового інспектора платник податків має отримати не фіскально орієнтованого контролера, а доброзичливого account manager, який супроводжуватиме платника податків, а в податковому контролі акценти змістяться з виявлення помилок і покарання платника податків на супровід, перевірку та коригування його повсякденної поведінки» .

Таким чином, системний підхід до управління податковими ризиками допомагатиме підвищити рівень прозорості та системності в роботі Державної податкової служби України, забезпечить ефективний розподіл ресурсів, дозволить досягти суттєвої економії часу як працівників контролюючого органу, так і платників податків загалом.

Автор: Наталя Мамченко 

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Податкова перетвориться для певних підприємців з фіскального контролера на доброзичливого account manager – Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу»

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