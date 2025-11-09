В Україні погодили обов’язкову евакуацію дітей із частини громад двох областей

Дітей і батьків вивозитимуть із небезпечних територій Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про погодження обов’язкової евакуації дітей разом із батьками чи законними представниками з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. Рішення ухвалено на засіданні Координаційного штабу з евакуаційних заходів, яке провів заступник міністра Олексій Рябикін.

Також вирішено евакуювати підопічних закладів інституційного догляду Запорізької області, розташованих за 50 км від лінії бойового зіткнення, з урахуванням безпеки, медичних показань і супроводу. Питання контролює заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Обговорено функціонування транзитних центрів і можливість відкриття нового в Харківській області.

В Мінрозвитку зазначили, що з 1 червня 2025 року з прифронтових територій евакуйовано майже 124 тис. осіб, серед них понад 14,5 тис. дітей і 4 тис. маломобільних осіб. За областями:

Донецька — понад 85,4 тис. осіб (9,3 тис. дітей, 600 маломобільних);

Дніпропетровська — понад 24,6 тис. осіб (4 тис. дітей, 1 тис. маломобільних);

Сумська — понад 4,1 тис. осіб (350 дітей, 700 маломобільних);

Херсонська — понад 3,5 тис. осіб (300 дітей, 230 маломобільних);

Харківська — понад 5,4 тис. осіб (350 дітей, 1,6 тис. маломобільних);

Запорізька — понад 800 осіб (80 дітей, 20 маломобільних).

За даними відомства, в Україні працюють 20 транзитних центрів: 8 у Дніпропетровській області (Павлоград, Дніпро, Степове, Волоське), 5 у Сумській, 2 у Харківській, 3 на Волині, 1 у Миколаєві та 1 у Запоріжжі. З серпня 2024 року центр у Павлограді прийняв понад 36,2 тис. осіб, у Лозовій — 11,2 тис., у Волоському — понад 5 тис.

Евакуйовані можуть скористатися 1 111 місцями тимчасового перебування (МТП) з 80,5 тис. ліжок, з яких вільні 7,8 тис. Для маломобільних осіб — 3,5 тис. місць, вільні 81.

