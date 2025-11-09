  1. В Україні

В Україні погодили обов’язкову евакуацію дітей із частини громад двох областей

17:51, 9 листопада 2025
Дітей і батьків вивозитимуть із небезпечних територій Дніпропетровщини та Запоріжжя.
В Україні погодили обов’язкову евакуацію дітей із частини громад двох областей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про погодження обов’язкової евакуації дітей разом із батьками чи законними представниками з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. Рішення ухвалено на засіданні Координаційного штабу з евакуаційних заходів, яке провів заступник міністра Олексій Рябикін.

Також вирішено евакуювати підопічних закладів інституційного догляду Запорізької області, розташованих за 50 км від лінії бойового зіткнення, з урахуванням безпеки, медичних показань і супроводу. Питання контролює заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Обговорено функціонування транзитних центрів і можливість відкриття нового в Харківській області.

В Мінрозвитку зазначили, що з 1 червня 2025 року з прифронтових територій евакуйовано майже 124 тис. осіб, серед них понад 14,5 тис. дітей і 4 тис. маломобільних осіб. За областями:

  • Донецька — понад 85,4 тис. осіб (9,3 тис. дітей, 600 маломобільних);
  • Дніпропетровська — понад 24,6 тис. осіб (4 тис. дітей, 1 тис. маломобільних);
  • Сумська — понад 4,1 тис. осіб (350 дітей, 700 маломобільних);
  • Херсонська — понад 3,5 тис. осіб (300 дітей, 230 маломобільних);
  • Харківська — понад 5,4 тис. осіб (350 дітей, 1,6 тис. маломобільних);
  • Запорізька — понад 800 осіб (80 дітей, 20 маломобільних).

За даними відомства, в Україні працюють 20 транзитних центрів: 8 у Дніпропетровській області (Павлоград, Дніпро, Степове, Волоське), 5 у Сумській, 2 у Харківській, 3 на Волині, 1 у Миколаєві та 1 у Запоріжжі. З серпня 2024 року центр у Павлограді прийняв понад 36,2 тис. осіб, у Лозовій — 11,2 тис., у Волоському — понад 5 тис.

Евакуйовані можуть скористатися 1 111 місцями тимчасового перебування (МТП) з 80,5 тис. ліжок, з яких вільні 7,8 тис. Для маломобільних осіб — 3,5 тис. місць, вільні 81.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Дніпро Запоріжжя евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]