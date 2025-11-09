В Украине согласовали обязательную эвакуацию детей из части общин двух областей

Детей и родителей будут вывозить из опасных территорий Днепропетровской и Запорожской областей.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о согласовании обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Решение принято на заседании Координационного штаба по эвакуационным мероприятиям, которое провел заместитель министра Алексей Рябикин.

Также решено эвакуировать подопечных учреждений институционального ухода Запорожской области, расположенных в 50 км от линии боевого столкновения, с учетом безопасности, медицинских показаний и сопровождения. Вопрос контролирует заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

Обсуждено функционирование транзитных центров и возможность открытия нового в Харьковской области.

В Минразвития отметили, что с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий эвакуировано почти 124 тыс. человек, среди них более 14,5 тыс. детей и 4 тыс. маломобильных лиц. По областям:

Донецкая — более 85,4 тыс. человек (9,3 тыс. детей, 600 маломобильных);

Днепропетровская — более 24,6 тыс. человек (4 тыс. детей, 1 тыс. маломобильных);

Сумская — более 4,1 тыс. человек (350 детей, 700 маломобильных);

Херсонская — более 3,5 тыс. человек (300 детей, 230 маломобильных);

Харьковская — более 5,4 тыс. человек (350 детей, 1,6 тыс. маломобильных);

Запорожская — более 800 человек (80 детей, 20 маломобильных).

По данным ведомства, в Украине работают 20 транзитных центров: 8 в Днепропетровской области (Павлоград, Днепр, Степовое, Волосское), 5 в Сумской, 2 в Харьковской, 3 на Волыни, 1 в Николаеве и 1 в Запорожье. С августа 2024 года центр в Павлограде принял более 36,2 тыс. человек, в Лозовой — 11,2 тыс., в Волоском — более 5 тыс.

Эвакуированные могут воспользоваться 1 111 местами временного пребывания (МВП) из 80,5 тыс. коек, из которых свободны 7,8 тыс. Для маломобильных лиц — 3,5 тыс. мест, свободны 81.

