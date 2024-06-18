Налоговая превратится для определенных предпринимателей из фискального контролера в доброжелательного account manager – Рада приняла закон о «клубе белого бизнеса»

В Украине сформируют «клуб белого бизнеса», который будет пользоваться рядом преимуществ.

Верховная Рада 18 июня приняла во втором чтении и в целом как закон законопроект №11084 о клубе белого бизнеса. Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Отметим, что ранее анонсированная поправка, которой депутаты планировали рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников, поддержана в зале не была.

Как пояснил глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, этим законом предусматривается:

введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения (что, собственно, и будет этим «клубом»);

в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дія-сіті и т.п.);

налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

С открытым перечнем данных плательщиков, а также критериями можно будет ознакомиться на сайте ГНС.

Как отмечают авторы законопроекта, с началом полномасштабного вторжения экономика и налоговая система функционируют в условиях беспрецедентных вызовов, что не могло не отразиться на уплате платежей в бюджет за период 2022-2023 годы.

В то же время, в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 1 декабря 2023 г. с МВФ Украина взяла на себя обязательства по внедрению мер, повышающих эффективность, справедливость и простоту налоговой системы, в том числе через реализацию собственной многолетней Национальной стратегии доходов (пункт 21 Меморандума).

Именно поэтому выполнение международных обязательств Национальной стратегией доходов до 2030 года, одобренной распоряжением КМУ от 27 декабря 2023 года № 1218-р, отмечается, в частности, необходимость проведения взвешенной фискально-бюджетной политики.

Более того, введение системы управления комплаенс-рисками (соблюдение требований налогового законодательства), включая укрепление добродетели и доверия к Государственной налоговой службе, было определено критически важной сферой для реформирования налоговой службы (пункт 24 Меморандума).

«Следует признать, что в настоящее время асимметричные финансовые отношения в парадигме cops and robbers исчерпали себя, ведь в условиях военного состояния добросовестный бизнес, который продолжает работать и платить налоги, требует от государства партнерского подхода в нашей совместной борьбе против внешнего агрессора», - подчеркивают. авторы.

По их словам, новая концепция налогового администрирования пронизана идеей о том, что «в лице налогового инспектора налогоплательщик должен получить не фискально ориентированного контролера, а доброжелательного account manager, сопровождающего налогоплательщика, а в налоговом контроле акценты сместятся по выявлению ошибок и наказанию плательщика налогов на сопровождение, проверку и корректировку его повседневного поведения» .

Таким образом, системный подход к управлению налоговыми рисками поможет повысить уровень прозрачности и системности в работе Государственной налоговой службы Украины, обеспечит эффективное распределение ресурсов, позволит достичь существенной экономии времени как работников контролирующего органа, так и налогоплательщиков в целом.

Автор: Наталя Мамченко

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