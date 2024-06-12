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Депутаты будут рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников

13:14, 12 июня 2024
Законопроект о «клубе белого бизнеса» не будет содержать прямых норм об экономическом бронировании, но там будет определенная рекомендация Кабмина.
Депутаты будут рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников
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В законопроект о «клубе белого бизнеса» решили все же не вносить нормы об экономическом бронировании, но предоставить Кабмину определенную рекомендацию.

Так, 12 июня Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал ко второму чтению законопроект 11084 о «клубе белого бизнеса». Однако в нем не будет норм об экономическом бронировании.

«Законопроект значительно доработан вместе с бизнес-ассоциациями и экспертами. Все замечания и рекомендации должны быть учтены. Плюс улучшили норму об амортизации оборудования для бизнеса.

Что касается вопроса бронирования для «клуба белого бизнеса»: включена только рекомендация (не обязанность) для КМУ внести изменения в свое постановление о предоставлении возможности бронировать таким предприятиям до 25% сотрудников. Но еще раз – это решение остается на Правительстве», – пояснил первый заместитель председателя Комитета ВР Ярослав Железняк.

Напомним, ранее глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев отмечал, что в комитете рассматривают возможность до второго чтения включить для членов Клуба белого бизнеса право на бронирование сотрудников».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 24 апреля приняла за основу законопроект 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Если предприниматель будет удовлетворять таким критериям, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали законопроекты 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» и 11332, которые касаются экономического бронирования. В частности, законопроект 11332 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».

Инициатором законопроектов выступает председатель Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. По его словам, вскоре будут представлены два альтернативных законопроекта, которые будут включать модель с бронированием по уровню зарплаты более 35 тыс грн, а также смешанную модель — 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.

Автор: Наталья Мамченко 

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