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До конца июня Украина получит 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility — Даниил Гетманцев

13:01, 12 июня 2024
В июле ожидается, что Украине откроют доступ к 1,5 млрд евро доходов от иммобилизованных российских активов.
До конца июня Украина получит 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility — Даниил Гетманцев
Фото: unian.net
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Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что к концу июня Украине будет перечислено 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Он отметил, что на проходящей в Берлине Конференции по восстановлению услышали несколько важных месседжей от Президента Еврокомиссии Урсулы фор дер Ляйен относительно того, что Европейский Союз будет продолжать оказывать поддержку Украине.

«Во-первых, к концу июня Украине будет перечислено 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Такая возможность открывает завершение принятия Плана Украины по реализации данной программы», - сказал Даниил Гетманцев.

В июле ожидается, что Украине будет открыт доступ к 1,5 млрд евро доходов от иммобилизованных российских активов. 90% этих средств потратят на оружие для Украины, остальные 10% будут направлены на программы восстановления.

Также глава Еврокомиссии подтвердила, что во время саммита G7 его участники будут обсуждать, как Украина сможет получить еще быстрее и больше выгоды от доходов от замороженных российских активов.

 «Мы всегда говорили, что россия должна ответить за свои преступления, теперь заставим россию заплатить», - заявила фон дер Ляйен.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что министр финансов Украины по итогам десятого заседания Руководящего комитета Координационной платформы доноров Украины, которое состоялось в Берлине, заверил, что благодаря совместным усилиям с партнерами страна получила заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года.

«Все это означает, что, по крайней мере, до конца этого года имеем уверенность в том, что сможем профинансировать все те завязанные на международную помощь планируемые расходы», - сказал Гетманцев.

Также он напомнил, что Европейская Комиссия предложила продлить временную защиту украинцев, которые находятся на территории объединения, до 4 марта 2026 года (решение еще должен одобрить Совет министров юстиции и внутренних дел 13 июня).

«Это важная новость для 4,2 млн наших соотечественников, которые нашли спасение от войны в ЕС, учитывая нынешнюю ситуацию в сфере безопасности и то, что многим просто некуда сейчас возвращаться», - добавил Данило Гетманцев.

Напомним, Верховная Рада 6 июня ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 апреля Европейская комиссия одобрила предложенный правительством Украины План Ukraine Facility, которым определяются условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Большая часть средств – 33 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов и 17 млрд евро – в виде безвозвратной помощи, то есть грантов.

Итак, Украина взяла на себя обязательства перед ЕС по выполнению ряда реформ, за что будут получать кредиты и гранты. Если Украина допустит серьезную коррупцию или мошенничество, европейские институции должны задать вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

В общей сложности План определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей. Реформы, предложенные в рамках Плана по Украине, охватывают 15 сфер, включая судебную систему и борьбу с коррупцией.

Чтобы обеспечить защиту финансовых интересов ЕС, План по Украине обеспечен надлежащей основой для прозрачности, аудита и контроля. Кроме того, независимый Ревизионный совет будет помогать Еврокомиссии в предотвращении любого неправильного управления средствами Союза. Как уже было сказано, Регламент по введению финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены Украиной.

Принцип «средства в обмен на реформы» максимально четко прописан в приложениях к решению Еврокомиссии об одобрении Плана.

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