Украинцы помогли отменить концерт российской примы-балерины в Словении

Концерт отменили благодаря комплексной работе посольства с представителями словенских госучреждений и при содействии украинской общины.

Концерт российской примы-балерины Светланы Захаровой с проектом «Моданс» в рамках Люблянского фестиваля в столице Словении отменен.

Об этом сообщило посольство Украины в Словении.

«Благодаря комплексной работе посольства Украины в Республике Словения с представителями словенских государственных учреждений и при содействии украинской общины в Словении выступление российской прими-балерины в рамках Люблянского фестиваля в столице Словении отменено», - отметили там.

В амбасаде выразили благодарность партнерам.

«Российская культура – культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды. Благодарим наших партнеров за недопущение распространения российского так называемого «большого искусства» на мировых сценах и площадках», – отметили в диппредставительстве.

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