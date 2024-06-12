Українці допомогли скасувати концерт російської прими-балерини у Словенії

Концерт відмінили завдяки комплексній роботі посольства з представниками словенських держустанов та за сприяння української громади.

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Концерт російської прими-балерини Світлани Захарової з проєктом «Моданс» у рамках Люблянського фестивалю у столиці Словенії скасовано.

Про це повідомило посольство України у Словенії.

«Завдяки комплексній роботі посольства України в Республіці Словенія з представниками словенських державних установ та за сприяння української громади в Словенії виступ російської прими-балерини в рамках Люблянського фестивалю у столиці Словенії скасовано», - зазначили там.

У амбасаді висловили подяку партнерам.

«Російська культура — культура агресії, терору, експансії та пропаганди. Дякуємо нашим партнерам за недопущення поширення російського так званого «великого мистецтва» на світових сценах та майданчиках», – наголосили в диппредставництві.

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