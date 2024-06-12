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У Києві чоловік запрошував перехожих на застілля, а потім їх грабував

23:49, 12 червня 2024
Чоловік пропонував перехожим випити по чарці, потім забирав мобільні телефони та тікав з місця події.
У Києві чоловік запрошував перехожих на застілля, а потім їх грабував
Джерело фото: UA.KyivPolice
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У Києві чоловік запрошував перехожих на застілля, а потім грабував їх. Зловмиснику вдалося заволодіти двома мобільними телефонами, які були вилучені правоохоронцями як речові докази. За цим фактом повідомлено про підозру, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

Заяву про злочин до Святошинського управління поліції надійшла від чоловіка та жінки, які зазначили, що на вулиці до них підійшов незнайомець і запропонував випити по чарці. У подальшому, під час застілля, зловмисник відбирав у потерпілих мобільні телефони та тікав з місця події.

За результатами розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 42-річний киянин, який раніше вже був судимий за подібні злочини. Затриманий зловмисник був переданий слідчим, а викрадені телефони були вилучені та повернуті їх законним власникам.

Киянину повідомлено про підозру за статтею 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, та за статтею 186 – грабіж. За обома цими статтями йому загрожує до десяти років ув'язнення.

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