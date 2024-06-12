В Киеве мужчина приглашал прохожих на застолье, а потом их грабил

Мужчина предлагал прохожим выпить по рюмке, потом забирал мобильные телефоны и убегал с места происшествия.

Источник фото: UA.KyivPolice

В Киеве мужчина приглашал прохожих на застолье, а затем грабил их. Злоумышленнику удалось завладеть двумя мобильными телефонами, которые были изъяты правоохранителями как вещественные доказательства. По данному факту сообщено о подозрении, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

Заявление о преступлении в Святошинское управление полиции поступило от мужчины и женщины, которые отметили, что на улице к ним подошел незнакомец и предложил выпить по рюмке. В дальнейшем, во время застолья, злоумышленник отбирал у потерпевших мобильные телефоны и убегал с места происшествия.

По результатам расследования полицейские установили, что к преступлению причастен 42-летний киевлянин, который ранее уже был судим за подобные преступления. Задержанный злоумышленник был передан следователям, а похищенные телефоны были изъяты и возвращены их законным владельцам.

Киевлянину сообщено о подозрении по статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража, и по статье 186 - грабеж. По обеим этим статьям ему грозит до десяти лет заключения.

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