Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

Комиссия также сообщила, что один судья признан таким, что не соответствует занимаемой должности.

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Во вторник, 11 июня, в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки семи судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Алексеев Алексей Владимирович – Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – 748,75 – соответствует занимаемой должности

Колищук Зоряна Николаевна - Селидовский городской суд Донецкой области - 868 - отвечает занимаемой должности

Валигурский Геннадий Юрьевич – Куйбышевский районный суд Запорожской области – 789,75 – соответствует занимаемой должности

Гончарова-Парфенова Ольга Олеговна - Ренийский районный суд Одесской области - 680,75 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Тьор Евгений Николаевич - Знаменский горрайонный суд Кировоградской области - отложен

Борденюк Владимир Васильевич – Святошинский районный суд города Киева – 567 – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с должности

Базарник Богдан Игоревич - Нетешинский городской суд Хмельницкой области - перерыв.

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