Хищение 206 млн грн при закупке газа для Укрзализныци: будут судить экс-руководителя филиала и предпринимателя

НАБУ и САП завершили расследование дела о махинациях с закупкой газа для Укрзализныци.

Органы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили следствие по делу о масштабных махинациях при закупке газа для нужд Укрзализныци. По подозрению в соучастии в этой схеме стоят экс-руководитель филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» и владелец частного предприятия.

С декабря 2016 по январь 2020 года, по данным следствия, должностные лица филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки газа, избегая тендерных процедур. Кроме того, они согласовали дополнительную наценку на этот вид топлива, которая в разные периоды составляла от 200 до 1000 гривен за тысячу кубических метров.

По результатам следствия, одна из частных газовых компаний перечислила «Укрзализныце» более 68 миллионов гривен в качестве компенсации части убытков, причиненных ею предприятию в течение 2016-2020 годов.

Схема была обнаружена в июне 2023 года, а следствие, которое началось в феврале 2020 года, завершилось в октябре прошлого года. Согласно информации, полученной от следствия, неправомерная выгода, полученная от этого сговора, распределялась между участниками.

Представители правоохранительных органов заявили, что основные фигуры схемы будут судиться по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

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