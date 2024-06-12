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В Житомире неизвестные пытались выбить дверь в квартиру, где проживает семья военного

14:04, 12 июня 2024
Трое мужчин пытались выбить дверь и ворваться в дом военнослужащего.
В Житомире неизвестные пытались выбить дверь в квартиру, где проживает семья военного
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Житомире в квартиру, где проживает семья военного, пытались проникнуть трое неизвестных. Они вошли в подъезд и пытались выбить дверь. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Предварительно, по записи домовой видеокамеры, неизвестные мужчины беспрепятственно набрали код входной двери подъезда, вошли в дом и поднялись на соответствующий этаж.

Указано, что злоумышленники не реагировали на замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в дом.

В Единый реестр досудебных расследований сведения по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Материалы уголовного производства переданы в Житомирское райуправление полиции для проведения досудебного расследования.

В настоящее время органом досудебного расследования принимаются меры по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям в отношении семьи военнослужащего.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание, в частности ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

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