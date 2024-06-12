У Житомирі невідомі намагались вибити двері в квартиру, де проживає родина військового

Троє чоловіків намагались вибити двері та увірватися до помешкання військовослужбовця.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Житомирі до квартири, де проживає родина військового, намагалися проникнути троє невідомих. Вони зайшли до під'їзду та намагалися вибити двері. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Попередньо, за записом будинкової відеокамери, невідомі чоловіки безперешкодно набрали код вхідних дверей під’їзду, увійшли до будинку та піднялися на відповідний поверх.

Вказано, що зловмисники не реагували на зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

Матеріали кримінального провадження передані до Житомирського райуправління поліції для проведення досудового розслідування.

Наразі органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій стосовно родини військовослужбовця.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.