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Розкрадання 206 млн грн при закупівлі газу для Укрзалізниці: судитимуть екскерівника філії та підприємця

19:07, 12 червня 2024
НАБУ та САП завершили розслідування справи про махінації з закупівлею газу для Укрзалізниці.
Розкрадання 206 млн грн при закупівлі газу для Укрзалізниці: судитимуть екскерівника філії та підприємця
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Органи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили слідство у справі про масштабні махінації під час закупівлі газу для потреб Укрзалізниці. За підозрою у співучасті в цій схемі стоять екс-керівник філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та власник приватного підприємства.

З грудня 2016 по січень 2020 року, за даними слідства, службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу, уникаючи тендерних процедур. Крім того, вони узгодили додаткову націнку на цей вид палива, що у різні періоди становила від 200 до 1000 гривень за тисячу кубічних метрів.

За результатами слідства, одна з приватних газових компаній перерахувала «Укрзалізниці» понад 68 мільйонів гривень як компенсацію частини збитків, завданих нею підприємству впродовж 2016-2020 років.

Схему було виявлено у червні 2023 року, а слідство, яке розпочалося у лютому 2020 року, завершилося у жовтні минулого року. Згідно з інформацією, одержаною від слідства, неправомірна вигода, отримана від цієї змови, розподілялась між учасниками.

Представники правоохоронних органів заявили, що основні фігури схеми будуть судитися за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

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