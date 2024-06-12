Трьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

Комісія також повідомила, що одного суддю визнано такими, що не відповідає займаній посаді.

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У вівторок, 11 червня, в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання сімох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Алексєєв Олексій Володимирович - Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 748,75 - відповідає займаній посаді

Коліщук Зоряна Миколаївна - Селидівський міський суд Донецької області - 868 - відповідає займаній посаді

Валігурський Геннадій Юрійович - Куйбишевський районний суд Запорізької області - 789,75 - відповідає займаній посаді

Гончарова-Парфьонова Ольга Олегівна - Ренійський районний суд Одеської області - 680,75 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Тьор Євгеній Миколайович - Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області - відкладено

Борденюк Володимир Васильович - Святошинський районний суд міста Києва - 567 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Базарник Богдан Ігорович - Нетішинський міський суд Хмельницької області - перерва.

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