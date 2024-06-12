До кінця червня Україна отримає 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility — Данило Гетманцев

У липні очікується, що Україні відкриють доступ до 1,5 млрд. євро доходів від імобілізованих російських активів.

Фото: unian.net

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що до кінця червня Україні буде перераховано 1,9 млрд. євро у рамках програми Ukraine Facility.

Він зазначив, що на Конференції з відновлення, яка проходить у Берліні, почули декілька важливих меседжів від Президентки Єврокомісії Урсули фор дер Ляєн щодо того, що Європейський Союз продовжуватиме надавати підтримку Україні.

«По-перше, до кінця червня Україні буде перераховано 1,9 млрд. євро у рамках програми Ukraine Facility. Таку можливість відкриває завершення ухвалення Плану України з реалізації згаданої програми», - сказав Данило Гетманцев.

У липні очікується, що Україні буде відкрито доступ до 1,5 млрд. євро доходів від імобілізованих російських активів. 90% цих коштів витратять на зброю для України, решта 10% буде спрямовано на програми відновлення.

Також очільниця Єврокомісії підтвердила, що під час саміту G7 його учасники «будуть обговорювати, як Україна зможе отримати ще швидше та більше вигоди від доходів від заморожених російських активів».

«Ми завжди казали, що росія повинна відповісти за свої злочини, тепер змусимо росію заплатити», - заявила фон дер Ляєн.

Данило Гетманцев наголосив, що міністр фінансів України за підсумками десятого засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України, яке відбулось у Берліні, запевнив, що завдяки спільним зусиллям з партнерами країна отримала запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року.

«Все це означає, що принаймні до кінця цього року маємо впевненість у тому, що зможемо профінансувати усі ті зав’язані на міжнародну допомогу видатки, які планували», - сказав Гетманцев.

Також він нагадав, що Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист українців, що перебувають на території об’єднання, до 4 березня 2026 року (рішення ще має схвалити Рада міністрів юстиції та внутрішніх справ 13 червня).

«Це важлива новина для 4,2 млн. наших співвітчизників, які знайшли порятунок від війни у ЄС, ураховуючи нинішню безпекову ситуацію і те, що багатьом просто нема куди зараз повертатися», - додав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 червня ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 квітня Європейська комісія схвалила запропонований урядом України План Ukraine Facility, яким визначаються умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2024-2027 роки. Більша частина коштів – 33 млрд євро будуть надані у вигляді кредитів і 17 млрд євро – у вигляді безповоротної допомоги, тобто, грантів.

Отже, Україна взяла на себе зобов’язання перед ЄС щодо виконання низки реформ, за що буде отримувати кредити та гранти. Якщо Україна допустить серйозну корупцію чи шахрайство, європейські інституції мають поставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Загалом План визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи, запропоновані в рамках Плану щодо України, охоплюють 15 сфер, включаючи судову систему та боротьбу з корупцією.

Щоб забезпечити захист фінансових інтересів ЄС, План щодо України забезпечено належною основою для прозорості, аудиту та контролю. Крім того, незалежна Ревізійна рада допомагатиме Єврокомісії у запобіганні будь-якому неправильному управлінню коштами Союзу. Як вже було сказано, Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Принцип «кошти в обмін на реформи» максимально чітко прописаний у додатках до рішення Єврокомісії про схвалення Плану.

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