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Депутати рекомендуватимуть Кабміну надати підприємствам з «клубу білого бізнесу» можливість бронювати до 25% працівників

13:14, 12 червня 2024
Законопроект про «клуб білого бізнесу» не буде містити прямих норм про економічне бронювання, але там буде певна рекомендація Кабміну.
Депутати рекомендуватимуть Кабміну надати підприємствам з «клубу білого бізнесу» можливість бронювати до 25% працівників
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До законопроекту про «клуб білого бізнесу» вирішили все ж не вносити норми про економічне бронювання, але надати Кабміну певну рекомендацію.

Так, 12 червня Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав до другого читання законопроект 11084 про «клуб білого бізнесу». Однак у ньому не буде норм про економічне бронювання.

«Законопроект значно доопрацьований разом з бізнес-асоціаціями та експертами. Всі зауваження та рекомендації мали бути враховані. Плюс покращили норму про амортизацію обладнання для бізнесу.

Щодо питання бронювання для «клубу білого бізнесу»: включена тільки рекомендація (не обовʼязок) для КМУ внести зміни в свою постанову щодо надання можливості бронювати таким підприємствам до 25% співробітників. Але ще раз – це рішення залишається на Уряді» - пояснив перший заступник голови Комітету ВР Ярослав Железняк.

Нагадаємо, раніше голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев зазначав, що у комітеті розглядають можливість до другого читання включити для членів Клубу білого бізнесу право на бронювання співробітників».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 24 квітня прийняла за основу законопроект 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу».

Основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Якщо підприємець відповідатиме таким критеріям, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Також «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді 11 червня зареєстрували законопроекти 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» та 11332, які стосуються економічного бронювання. Зокрема законопроект 11332 передбачає внесення змін до Податкового кодексу України «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

Ініціатором законопроектів виступає голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. За його словами, незабаром буде подано два альтернативних законопроекти, що будуть включати модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн, а також змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

Автор: Наталя Мамченко 

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