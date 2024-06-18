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Рада сделала шаг к отмене НДС и пошлины на ввоз деталей для машин разминирования

15:13, 18 июня 2024
Парламент поддержал в первом чтении законопроекты об освобождении от налогообложения НДС и таможенных платежей ввоза товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования.
Рада сделала шаг к отмене НДС и пошлины на ввоз деталей для машин разминирования
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Верховная Рада 18 июня в первом чтении приняла изменения, предусматривающие освобождение от уплаты НДС и пошлины на импорт комплектующих для производства и ремонта механизированных машин для разминирования.

Речь идет о законопроектах №11258, №11259, сообщил член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Горенюк.

«Временно, на период действия военного положения в Украине будут освобождены от налогообложения пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта составляющих. Речь идет о материалах, узлах, агрегатах, оборудовании и комплектующих, в том числе машинокомплект, ввозимых субъектами хозяйствования для использования в собственной производственной деятельности по производству и/или ремонту машин механизированного разминирования», – пояснил парламентарий.

По его словам, основными задачами законопроектов является создание благоприятных условий для производства беспилотных машин механизированного разминирования, ведь сегодня Украина является потенциально наиболее заминированной страной.

«Около 174 тыс. кв. км остаются заминированными, и из-за продолжающихся боевых действий площадь территории минного загрязнения будет расти быстрее объема разминированных территорий. Поэтому эти изменения направлены на содействие более эффективному и более быстрому процессу разминирования территорий, обеспечивая необходимое оборудование и материалы без дополнительных финансовых затрат на налоги и пошлины», – подчеркнул депутат.

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