Над Запорожьем поднялось «облако-гриб» – ​​в Укргидрометцентре объяснили причины его появления

Такую ​​причудливую форму облако принимает, когда в своем развитии встречается на высоте со слоем более теплого слоя воздуха.

Источник фото: Запорожский областной центр по гидрометеорологии

В небе над Запорожьем 17 июня образовалось «облако-гриб», которое зафиксировали на фото. Данное аномальное явление связано с погодными условиями.

Как пояснили в Украинском гидрометеорологическом центре со ссылкой на Запорожский областной центр по гидрометеорологии, это было кучево-дождевое облако с наковальней (Cumulonimbus incus). Оно и имело вид «гриба».

Гражданам объясняют, что такую ​​причудливую форму облако принимает, когда в своем развитии встречается на высоте со слоем более теплого слоя воздуха (инверсией). Вертикальное развитие облака прекращается, а его вершина растекается под этим слоем в виде наковальни.

«Эти облака являются причиной возникновения таких метеорологических явлений как гроза, град, шквал в летний период», - отметили специалисты.

Источник фото: Запорожский областной центр по гидрометеорологии

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