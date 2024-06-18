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Четвертый саммит первых леди и джентльменов: когда состоится и какая главная тема

15:22, 18 июня 2024
Безопасность детей станет темой 4-го саммита первых леди и джентльменов, - сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.
Четвертый саммит первых леди и джентльменов: когда состоится и какая главная тема
Фото: Офис Президента
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12 сентября в Киеве пройдет Четвертый саммит первых леди и джентльменов. Его главной темой станет безопасность детей. Об этом сообщила на пресс-конференции первая леди Украины Елена Зеленская.

Первая панель мероприятия будет посвящена детям в вооруженных конфликтах. Супруги лидеров стран мира, ведущие украинские и международные эксперты обсудят угрозы и вызовы, с которыми дети сталкиваются, в частности дома, в школе и интернете.

Как стало известно, на саммите впервые представят результаты масштабного социологического исследования "Ключевые угрозы для детей", которое провели специально для мероприятия.

"Больная тема для Украины, где рф ежедневно убивает и калечит детей и уже похитила 19 тысяч маленьких украинцев. Но, хотя война продолжается и остается самой большой болью для украинцев, наша страна сконцентрирована не только на себе, но и ищет новые решения для преодоления глобальных угроз" и вызовов", – отметила Елена Зеленская.

Отметим, что саммит первых леди и джентльменов — это ежегодное международное событие, которое инициировала Елена Зеленская в 2021 году. Это глобальная платформа, объединившая первых леди и джентльменов для преодоления вызовов мирового масштаба.

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