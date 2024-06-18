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В Киеве стреляли в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова – СМИ

15:04, 18 июня 2024
Как стало известно, в Шевченковском районе Киева произошла стрельба.
В Киеве стреляли в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова – СМИ
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. По информации правоохранителей, к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся.

В СМИ сообщили, что стреляли в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

Сайты «РБК-Украина» та «hromadske» со ссылкой на собственные источники сообщили, что пострадавшим является журналист Айдос Садыков.

«Потерпевшим оказался казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, известный своей критикой властей Казахстана, сообщил источник hromadske в правоохранительных органах. В каком он состоянии пока не уточняется», - пишет «hromadske».

В полиции уточнили, что женщина не получила ранений.

Правоохранители сообщили, что на месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападающего.

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